VIDEO – Revive la rutina completa de Stefan Kramer en Teletón 2025

Stefan Kramer nuevamente se lució en Teletón, donde sorprendió con las imitaciones de Cristian Castro y Eduardo Artés.

Antes de que la Teletón 2025 alcanzara la ansiada meta, Stefan Kramer se hizo presente con una llamativa rutina que desató las carcajadas y aplausos en el Estadio Nacional.

A eso de las 00:30 horas de la madrugada de este domingo 30 de noviembre, el imitador nacional se subió al escenario, donde compartió espacio con el animador Leo Caprile y el mago Jean Paul Olhaberry.

En su actuación, Stefan Kramer sorprendió con la imitación del ex candidato presidencial, Eduardo Artés, y el cantante y actor mexicano, Cristian Castro, que horas antes se presentó en el Teatro Teletón, en el inicio de la justa solidaria.

Revisa la rutina completa de Stefan Kramer en Teletón 2025