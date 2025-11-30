VIDEO – ¡Más de $40 mil millones!: Teletón 2025 alcanzó la meta en una jornada llena de incertidumbre y dudas

A eso de las 01:45 horas se anunció que se había logrado más de 44 mil millones de pesos.

¡Sí se pudo… Pero bien entrada la noche! La solidaridad de las chilenas y chilenos nuevamente se hizo presente, y la Teletón 2025 logró superar la ansiada meta de $40.502.617.946 durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre.

En una jornada marcada por la emoción, pero también por la angustia y preocupación ante la desesperación de los propios animadores, quienes reiteraron los llamados a donar al ver que a pesar de los aportes, el objetivo final parecía estar lejos de completarse.

Lo anterior, debido a que antes del último bloque que se llevó a cabo en el Estadio Nacional, solo se había reunido un monto de $20.877.159.317, lo que equivalía a poco más de la mitad de la meta. Incluso, y tras la donación de la CPC de más de $3 mil millones, pasadas las 01:00 horas se hizo un nuevo cómputo que demostraba que aún no se alcanzaba la meta.

Sin embargo, cuando comenzaba a aparecer el fantasma de 1995, la única vez que la Teletón no pudo cumplir con el objetivo, a las 01:44 horas de este domingo, y tras el show de Gino Mella, nuevamente volvieron a realizar un cómputo.

Ahí, se anunció que se habían alcanzado $44.253.268.546 , desatando la algarabía en las gradas del Estadio Nacional y la efusiva celebración de Don Francisco y el resto de los animadores tras la extensa jornada.

Gracias a las cuantiosas donaciones de empresarios y entidades como Agrosuper, CCU, Unimarc, entre otros; se logró llegar a la meta en la recta final de las 27 horas de amor.

El último bloque de la Teletón 2025, previo a lograr la meta, marcó el regreso del recinto de Ñuñoa, que albergó el evento después de tres años. Allí, Myriam Hernández, Pablo Alborán, Zúmbale Primo, Noche de Brujas, María José Quintanilla y Paulina Rubio, entre otros, hicieron bailar y cantar a la multitud que acudió al show, donde Stefan Kramer nuevamente se hizo presente, desatando las risas y llevándose todos los aplausos con su imitación de Cristián Castro.