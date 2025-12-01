Serán 22 metros su altura, iluminación, decoración completa y un pesebre restaurado por artistas del Teatro Municipal.

El encendido de las luces del árbol de Navidad, en la comuna de Santiago, se ha convertido en una tradición que marca oficialmente el inicio de las celebraciones de fin de año.

Según las autoridades locales, el evento busca fomentar el espíritu navideño, recuperar la vida en comunidad y ofrecer un espacio de encuentro gratuito y accesible para todos los vecinos de la capital.

“En años anteriores se había instalado un arbolito muy pequeño, casi un árbol torta, y el pesebre ni siquiera se montó”, señala Desbordes.

Cuándo y a qué hora será el encendido del árbol de Navidad en Santiago

La actividad navideña que se realizará en conjunto al Dr. Simi, se llevará a cabo este lunes 1 de diciembre a las 20.00 horas en la Plaza de Armas de Santiago.

De acuerdo al municipio, serán 22 metros su altura, iluminación, decoración completa y un pesebre restaurado por artistas del Teatro Municipal.

Además estará la casa-regalo del Dr. Simi, que funcionará como punto fotográfico y buzón navideño desde donde se seleccionarán 100 cartas para la entrega de regalos.



En la actividad, que también contará con el Orfeón de Carabineros, se anunciará además la parrilla completa del programa La Navidad Brilla en Santiago, que ofrecerá sorpresas diarias para niñas y niños en la comuna durante todo diciembre.



