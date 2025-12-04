“Policía bueno y policía malo”: Begoña Basauri reveló violento intento de estafa en su contra

De acuerdo con lo que reveló la actriz, todo comenzó con un llamado telefónico que recibió de parte de desconocidos.

La actriz Begoña Basauri reveló esta semana que fue víctima de un violento intento de estafa por parte de delincuentes que, incluso, la amenazaron de muerte y emplearon el truco del policía bueno y el policía malo.

La protagonista de la teleserie El Jardín de Olivia de Mega contó lo ocurrido durante su asistencia al programa radial La Terraza Romántica, de Radio Romántica.

De acuerdo con lo que dijo en el espacio, todo comenzó con un llamado telefónico que recibió de parte de desconocidos.

“No puedo reproducir las palabras, pero me llamaron y me amenazaron de muerte por teléfono. Te vamo’ a matar, retutatutá (garabatos)”, relató Begoña Basauri sobre el inicio del intento de estafa.

Begoña Basauri reveló detalles del intento de estafa

“Después me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp de distintos números como van sicarios camino a tu casa a matarte. Y con nombre: Begoña, van sicarios a tu casa a matarte“, detalló la actriz.

Cuando Carolina Paulsen le dijo que probablemente la idea de los sujetos buscaban que les hablara con el propósito de obtener información sensible o registrar su voz para después emplearla en estafas, algo con lo que Begoña se mostró de acuerdo.

Según reveló, los estafadores “jugaban un poco a esto que se llama policía bueno, policía malo. Uno me amenazaba y otro me advertía“.

“El que te advierte busca que tú le hables para decirle lo que está pasando y que en algún momento eso llegue a que le deposites plata a alguien para que los sicarios no vayan a tu casa“, apuntó la actriz.

Finalmente, Begoña Basauri sostuvo que decidió contar lo que le había ocurrido a fin de alertar a las personas sobre este nuevo estilo de estafa.