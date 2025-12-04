Productora confirmó ubicación de La Casita en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

Bizarro apuntó también que dispuso un plazo para que aquellos que deseen devolver sus entradas puedan hacerlo.

La productora Bizarro reveló este jueves cuál será la ubicación que tendrá finalmente La Casita en los conciertos de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que ofrecerá el artista puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional los días 9, 10 y 11 de enero de 2026.

A través de un comunicado que divulgó en las redes sociales, Bizarro apuntó también que dispuso un plazo para que aquellos que deseen devolver sus entradas puedan hacerlo.

Según la información proporcionada por la productora de los conciertos de Bad Bunny, “se añadirá un escenario B, denominado La Casita, al final de la localidad Weltita (Cancha general), cerca de la localidad Voy a llevarte pa PR (Galería), como se muestra en el mapa referencial que puedes revisar en este mismo comunicado”.

A la vez, Bizarro indicó que “se cambiará el diseño conceptual del escenario, agregando nuevas localidades que estarán dentro de la estructura, las cuales se denominarán Los Vecinos, Stage A y Stage B“.

Devolución de entradas de Bud Bunny por ubicación de La Casita

Por otra parte, Bizarro planteó que “sabemos que los ajustes anunciados pueden generar dudas entre las personas asistentes, pero como es de conocimiento público, las entradas se pusieron a la venta muchos meses antes del desarrollo de los primeros conciertos, de acuerdo al mapa de ubicaciones original del tour mundial, el cual fue modificado para dar una experiencia similar a los fans de todos los países que son parte de la gira“.

En la parte final de su comunicado, la productora indicó que dispondrá un periodo de devolución del dinero para “quienes hayan adquirido sus entradas en las localidades PIT DTMF IZQUIERDO, PIT DTMF DERECHO y BAILE INOLVIDABLE (Cancha VIP), y consideren que estos cambios afectan o modifican la expectativa inicial”.

Planteó que a los que compraron entradas en dichas localidades se les ofrecerán dos opciones. En primer lugar, pueden mantenerla y asistir al concierto según el mapa referencial, mientras que el segundo es “devolver su entrada y recibir el 100% del importe pagado, incluyendo el cargo por servicio”.

Quienes deseen devolver sus entradas tendrán la posibilidad de hacerlo hasta el 22 de diciembre de 2025, al mediodía.

Finalmente, la productora Bizarro hizo presente que “todos los cambios aplicados en el mapa referencial tienen como principio el estricto cumplimiento del rider técnico del tour, para que todos los países disfruten de la misma calidad de espectáculo, siempre respetando todas las normas de seguridad y legislación local vigente“.