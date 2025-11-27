Bad Bunny en Chile: polémica ubicación de la Casita de Benito molesta a quienes compraron entradas más caras

La ubicación de la Casita de Benito respecto del escenario en el que actuará Bad Bunny en Chile, en enero de 2026, generó gran polémica entre quienes compraron algunas de las entradas más caras.

Lo anterior, debido a que, según lo visto en los espectáculos en su país, el cantante en realidad dispondrá de un escenario principal y otro secundario en el que se situará la casita, ubicado al otro costado de la cancha. Algo que repitió en sus presentaciones en República Dominicana.

Pese a que no está ratificado que Bad Bunny vaya a repetir la modalidad en los conciertos que tiene agendados en diciembre en Costa Rica y México, previo a su presentación en Chile, la posibilidad de que ocurra en el Estadio Nacional de Santiago generó polémica entre quienes adquirieron las entradas más caras para su espectáculo.

Polémica por la Casita de Benito en el show de Bad Bunny

De acuerdo con lo manifestado por quienes compraron las entradas más costosas para el show de Bad Bunny —PIT DtMF izquierdo y derecho ($368.000) y BAILE INoLVIDABLE ($195.500)—, pese a desembolsar los montos más altos, solo estarán cerca del escenario principal; es decir, lejos de donde se ubicaría la Casita de Benito.

La red social TikTok fue una de las empleadas por quienes adquirieron esas entradas para manifestar su descontento. “Tengo entendido que son 30 o 40 minutos que va a cantar en la casita y, de hecho, las mejores canciones las canta ahí y aún así me van a cobrar 400 mil pesos. Me parece injusto, devuélveme una parte de mi entrada, lo que me van a dar no equivale a lo que pagué“, posteó la usuaria Dianalva4.

“Encuentro muy injusto que el 70% del concierto vaya a ser al otro extremo de las entradas más caras y que nosotros vamos a ver sólo la parte de atrás de la casa y veremos el concierto en pantallas”, escribió por su parte la tiktoker Ceciliaarufe.

Tras conocer los cuestionamientos de quienes dieron a conocer su molestia, Daniel Merino, de la productora Bizarro invitó a los fans de Bad Bunny a “quienes no estén de acuerdo” a que “devuelvan su ticket y el mismo pueda ser adquirido por otra persona”.