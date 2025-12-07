El particular caso judicial que enfrenta a Metallica con una artesana de Puerto Varas

Mientras Metallica concentraba la atención internacional este sábado con su presentación en el Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dhabi, en Puerto Varas la banda californiana se convirtió en noticia por un asunto ajeno a los escenarios. Según informó el diario El Llanquihue, compartido por Las Últimas Noticias, los representantes legales del grupo en Chile presentaron una querella contra una microempresaria de la ciudad por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

El conflicto se remonta a marzo pasado, cuando Aduanas de Valparaíso retuvo un envío compuesto por 53 artículos que, de acuerdo con lo señalado por el matutino, incluían “instrumentos en miniatura, llaveros y decoraciones” que portaban la marca Metallica sin autorización. Tras la alerta, la acción judicial fue interpuesta en la misma ciudad donde se produjo la incautación.

La querella apunta a la Sociedad Comercial Frecuencia Rock Spa, que opera una tienda de coleccionables en Puerto Varas. Su representante, la abogada y artesana Claudia Lagos, explicó que los productos detenidos correspondían a prototipos destinados a la fabricación de instrumentos musicales en miniatura, actividad que realiza de manera artesanal.

“Lamentablemente se equivocaron”: la acción judicial de Metallica en Puerto Varas

Lagos aseguró al diario que el uso de la marca fue un error en el país de origen del encargo. “Cuando los pedí al país de origen los solicité sin la marca, pero lamentablemente se equivocaron“, dijo a El Llanquihue.

Añadió que, pese a contar con una carta que reconocía el error, optó por no insistir en el reclamo: “A pesar de que la empresa emitió una carta de consideración de error, preferí no seguir abordando el tema por lo mismo, porque no había existido dolo ni ninguna intención al respecto“.

La artesana recalcó además: “En mi calidad de abogada me he preocupado siempre de tomar todas las precauciones“.

En la tienda, cuya oferta es pública en internet, se pueden encontrar distintos instrumentos icónicos en miniatura, entre ellos réplicas asociadas a Metallica como la guitarra ESP MX 250 negra, usada por James Hetfield, y la conocida guitarra decorada con elementos de la ouija que popularizó Kirk Hammett.

Según Lagos, la motivación detrás del negocio ha sido formativa: “Mi interés con esta tienda siempre fue acercar a los niños y a los jóvenes a que aprendieran del rock y alejarlos del reguetón“.