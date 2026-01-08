“Se le quitó la cabeza a la culebra”: el Puma Rodríguez celebró la captura de Nicolás Maduro

“Si realmente quieren tener la paz que uno requiere para Venezuela, tienen que acatar las órdenes de Estados Unidos”, dijo sobre los líderes chavistas.

El cantante venezolano José Luis Puma Rodríguez celebró la captura del presidente de su país, Nicolás Maduro, y aseveró que el operativo desplegado por Estados Unidos “fue emocionante para todo el planeta”.

El artista planteó que lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela fue al estilo cinematográfico, como se observa en las películas de Hollywood.

Al abordar la detención de Maduro, el Puma Rodríguez planteó que “realmente creo que se quitó la cabeza a la culebra, pero queda el cuerpo temblando por ahí. Esto indica que tenemos que tener paciencia“.

En la entrevista que le concedió al matinal Mucho Gusto, el intérprete añadió que los actuales líderes chavistas, “si realmente quieren tener la paz que uno requiere para Venezuela, tienen que acatar las órdenes de Estados Unidos, sencillamente es eso“.

Puma Rodríguez y los migrantes tras la caída de Maduro

Apuntó a la vez que desde el gobierno venezolano “hablan del petróleo como si fuera de ellos (pero) fueron los americanos los que pusieron a funcionar el primer pozo de petróleo en Venezuela”.

Luego manifestó que “fue tan estúpido lo de Chávez, lo de los dictadores. Venezuela era Dubai. ¿Qué hicieron con eso? Fueron enanos espirituales que derrocharon todo el dinero de los venezolanos“.

Respecto de aquellos venezolanos migrantes que podrían volver tras la captura de Maduro, el Puma Rodríguez indicó que “todo viene para bien. La gente que está afuera va a ir con otra visión de país, va a ir más preparada, más capacitada“.

Además, el cantante venezolano sostuvo que “no existe ningún país donde el socialismo, el comunismo, haya funcionado. Hay dos peligros para la humanidad, el comunismo-socialismo y el islamismo. Esos son los peligros realmente para la humanidad“, concluyó.