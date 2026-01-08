Edmundo González: transición duradera en Venezuela “exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

Aseveró que se requiere también “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, afirmó este jueves que “una transición duradera” en su país “exige respeto al voto expresado el 28 de julio”.

Así lo manifestó González tras mantener una conversación telefónica con el presidente interino de Perú, José Jerí, oportunidad en la que recalcó “la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática“.

De esta forma, el también diplomático de 76 años se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en cuanto a designar a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, tras la detención de Nicolás Maduro.

Edmundo González pidió unión regional por Venezuela

“Nuestra región requiere de unión. Y, en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática“, manifestó Edmundo González.

A través de un mensaje que posteó en su cuenta de X, el mandatario electo de Venezuela recalcó que además del respeto al voto popular del 28 de julio, la transición en su país requiere también “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas“.

En la parte final de su mensaje, Edmundo González posteó que “agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano”.