“Eterno”, el documental del centenario de Colo Colo: ¿cuándo y dónde verlo en la TV abierta?

El 30 de octubre del año pasado se estrenó en los cines la película documental “Eterno”, en el marco de la celebración de los cien años de historia de Colo Colo.

La cinta, que cuenta con la participación de Benjamín Vicuña, hace un recorrido desde los inicios del Cacique hasta el presente.

Vicuña interpreta a David Arellano, el fundador del club en 1925, y cuenta también con la participación de otras destacadas figuras de Colo Colo, en el filme que dirigió Fernando Lavanderos y estuvo a cargo de la productora Fábula.

Entre los hitos deportivos que incluye la cinta se cuenta la obtención de la Copa Libertadores en 1991, bajo la dirección técnica de Mirko Jozic.

Cuándo y dónde ver el documental “Eterno” en la TV abierta

Dos meses después de su estreno en las salas de cine, “Eterno” llegará a televisión abierta y, además, está contemplada una exhibición en la Cineteca Nacional, ubicada en el Centro Cultural La Moneda.

El documental “Eterno”, por la celebración de los cien años de Colo Colo, se estrenará en la televisión abierta este sábado 10 de enero.

De acuerdo con lo programado, el documental será transmitido a partir de las 22:30 horas a través de las pantallas de TVN.

Por otra parte, su exhibición en la Cineteca Nacional está programada para el próximo jueves 15 de enero, a las 20:00 horas.