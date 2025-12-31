El calendario de amistosos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata: rivales, programación y dónde ver

El Cacique, Deportes Concepción y la U de Concepción disputarán el tradicional torneo de pretemporada, donde enfrentarán a rivales internacionales.

Este jueves comienza el 2026, por lo que los equipos chilenos ya se preparan para la próxima temporada, donde Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción disputarán la Serie Río de la Plata, un tradicional torneo de pretemporada que tendrá lugar en Uruguay.

En este sentido, el Cacique y los clubes de la Región del Biobío ya tienen definido su calendario de amistosos previo al comienzo de la Liga de Primera del fútbol chileno, que iniciará en el última semana de enero.

De esta forma, los entrenadores podrán probar diferentes jugadores y fórmulas para llegar de la mejor forma a los partidos por los puntos en el ámbito local, que este año tendrá tres competiciones: Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

El calendario de amistosos de Colo Colo, Deportes Concepción y U de Concepción en la Serie Río de la Plata

El primero en saltar a la cancha será Colo Colo. El elenco de Fernando Ortiz debutará frente a Olimpia el 15 de enero, para luego medirse contra Peñarol y Alianza Lima.

En el caso de la U de Concepción, en su primer amistoso chocarán contra Racing de Uruguay el 19 de enero, mientras que Deportes Concepción hará lo propio ante Nacional el 20 del mismo mes.

Este es el calendario completo de los amistosos de los chilenos en la Serie Río de la Plata:

Colo Colo:

Olimpia vs. Colo Colo: 15 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini.

15 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini. Colo Colo vs. Alianza Lima: 18 de enero a las 21:00 horas en Estadio Parque Viera.

18 de enero a las 21:00 horas en Estadio Parque Viera. Peñarol vs. Colo Colo: 21 de enero a las 21:00 horas en Estadio Centenario.

Universidad de Concepción

Racing (Uruguay) vs. U. Concepción: 19 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini

19 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini Montevideo Wanderers vs. U. Concepción: 22 de enero a las 21:00 horas en Estadio Parque Viera

Deportes Concepción

Nacional vs. D. Concepción: 20 de enero a las 22:00 horas en Estadio Parque Central.

20 de enero a las 22:00 horas en Estadio Parque Central. Montevideo City Torque vs. D. Concepción: 23 de enero a las 22:00 horas en Estadio Charrúa.

Dónde ver en vivo los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026

Todos los encuentros de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en vivo por TV en ESPN, mientras que de forma online los podrás seguir a través de Disney+.