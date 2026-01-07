Secciones
Ya es oficial: Colo Colo concreta las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

Rosario Central pagará a Blanco y Negro 1,6 millones de dólares por el 80% de la carta del volante de Colo Colo, Vicente Pizarro

Juan Pablo Ernst

Vicente Pizarro y Alan Saldivia dejarán Colo Colo en el mercado de verano, luego de que el directorio de Blanco y Negro acordó este miércoles sus ventas a Rosario Central y Vasco da Gama, respectivamente, según confirmó Aníbal Mosa.

De acuerdo con lo revelado por el presidente de Blanco y Negro, la concesionaria recibirá por ambos traspasos una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Teníamos un directorio extraordinario en esta jornada para ver algunas salidas tras algunas ofertas que hemos recibido. Se aprobó la salida y venta de Vicente Pizarro a Rosario Central por un porcentaje de su pase“, detalló Mosa.

En el caso del volante de Colo Colo, Rosario Central pagará a Blanco y Negro 1,6 millones de dólares por el 80% de la carta de Vicente Pizarro, quien recibirá US$ 600 mil por el traspaso.

Respecto del zaguero uruguayo, la concesionaria acordó la venta del 50% del pase en US$ 1,5 millones, pago que se realizará en cuotas.

La trayectoria de Vicente Pizarro en Colo Colo

Formado en el Cacique, Vicente Pizarro fue capitán tanto en las series infantiles como en las juveniles del club popular, y últimamente también en el primer equipo.

En Colo Colo, el volante ganó seis trofeos: dos torneos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

Jugó 171 partidos como profesional con la camiseta del Albo, completando 10.396 minutos en la cancha, y marcó 13 goles y entregó siete asistencias.

A Pizarro y Saldivia se podría sumar también el delantero Lucas Cepeda, por quien Blanco y Negro espera recibir un monto cercano a los 5 millones de dólares.

