Los detalles de la millonaria demanda contra la productora de Lollapalooza: Lotus la calificó de “desproporcionada”

La acción judicial se tramita en el 15° Juzgado Civil de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia arbitral que estableció que Lotus terminó un contrato de forma unilateral e injustificada.

Como “desproporcionada” calificó la productora Lotus, encargada del festival Lollapalooza en Chile, la demanda que presentó en su contra su ex proveedor tecnológico, Ledrium I SpA, tras acusarla de incumplimiento de contrato.

A dos meses de una nueva versión del evento artístico, se supo de la acción judicial que se tramita en el 15° Juzgado Civil de Santiago.

Lo anterior, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la sentencia arbitral que estableció que Lotus puso término al contrato de forma unilateral e injustificada, por lo que calificó su actuar como “doloso”.

La millonaria demanda contra la productora de Lollapalooza

De acuerdo con lo informado, la empresa demandante exigió un monto total de 1.373.212.260 millones de pesos por el concepto de “lucro cesante”.

Según explicó Ledrium I SpA, el conflicto se origió a raíz de un contrato que firmó con la productora Lotus para proveer conectividad de internet y fibra óptica para las ediciones 2022, 2023 y 2024 de Lollapalooza.

No obstante, luego de la versión de 2022, la productora dio por finalizado el acuerdo y, pese al compromiso vigente, contrató a otro proveedor.

El demandante planteó que aquello le provocó una caída abrupta de ingresos, así como la paralización total de las operaciones y la pérdida de oportunidades comerciales.

Por su parte, Lotus señaló que ejercerá “todas las acciones y defensas legales disponibles para desestimar la pretensión de Ledrium, la cual es desproporcionada y se aparta del contenido y alcance del fallo arbitral y del contrato“.

“Tal como corresponde, este asunto será litigado en los tribunales, sin recurrir a otros medios”, le manifestó la productora a The Clinic.