Muerte de Andrés Caniulef: cúando y dónde será el funeral del periodista

Tras el deceso del periodista Andrés Caniulef son muchos los colegas, amigos y cercanos que desean darle su último adiós, y su familia autorizó a informar dónde y cuándo será su funeral.

De acuerdo con lo informado por sus familiares, su despedida final se realizará a través de una ceremonia que estará marcada por la sobriedad y el recogimiento.

Confirmaron a la vez que se trata de un momento especialmente sensible para su entorno más íntimo, por lo que el proceso fúnebre se ha concebido como un espacio de respeto, memoria y contención.

Cúando y dónde será el funeral de Andrés Caniulef

Junto con expresar sus condolencias a la familia de Andrés Caniulef y destacar la huella que dejó en los medios de comunicación, la funeraria Sendero confirmó que el funeral del periodista se realizará en uno de sus recintos.

En concreto, detalló que “la familia ha autorizado informar que su funeral se llevará a cabo este lunes 12 de enero a las 16:00 horas en Sendero San Bernardo“.

El deceso de Andrés Caniulef ocurrió la noche del viernes 9 de enero, a los 48 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario de la PDI Ítalo Alfaro, tras los decesos los efectivos policiales iniciaron diversas diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector y el levantamiento de registros audiovisuales, además de tomar declaraciones a la persona que acompañaba a Caniulef al momento de los hechos.