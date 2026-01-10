Con qué exámenes se buscará establecer la causa de muerte del periodista Andrés Caniulef

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Mauricio González, indicó que más allá de la evidencia recogida en el lugar, la causa de muerte de Andrés Caniulef se mantiene como indeterminada.

Los exámenes y la autopsia que se realizará en el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago establecerán la causa de muerte del periodista Andrés Caniulef, cuyo deceso a los 48 años se confirmó este viernes.

Según las primeras informaciones, el profesional falleció tras presentar problemas respiratorios, tras lo cual sintió un fuerte dolor en el pecho y colapsó en el piso de un departamento ubicado en la intersección de las calles Mac Iver y Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

Junto con la llegada de voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia, hasta el lugar acudieron efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte junto a peritos del Laboratorio de Criminalística.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario de la PDI Ítalo Alfaro, los efectivos policiales iniciaron diversas diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector y el levantamiento de registros audiovisuales, además de tomar declaraciones a la persona que acompañaba a Caniulef al momento de los hechos.

Exámenes para establecer la causa de muerte de Andrés Caniulef

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Mauricio González, indicó que más allá de la evidencia recogida en el lugar, la causa de muerte de Andrés Caniulef se mantiene como indeterminada y será establecida por la autopsia que efectuará el Servicio Médico Legal.

A la vez, el persecutor que el examen toxicológico del mismo SML será el que permitirá establecer si existió consumo de medicamentos u otras sustancias que pudieran haber incidido en el fallecimiento.

Las autoridades informaron que parte de los antecedentes recopilados permanecerán bajo reserva, con el propósito de no entorpecer el desarrollo de las indagatorias.