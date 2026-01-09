Pesar en el mundo del espectáculo: falleció el periodista Andrés Caniulef

El deceso de Andrés Caniulef fue conformado por Carabineros, quien en estos momentos se encuentra en el lugar de los hechos para recopilar los primeros antecedentes.

El mundo de la farándula y el espectáculo fue golpeado este viernes con la noticia del fallecimiento del conocido periodista Andrés Caniulef, a los 48 años.

El profesional fue encontrado muerto en su departamento, ubicado en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo, de Santiago Centro.

El deceso de Andrés Caniulef fue conformado por Carabineros, quien en estos momentos se encuentra en el lugar de los hechos para recopilar los primeros antecedentes.

Todavía se desconocen las circunstancias en las cuales el ex periodista de Canal 13, Chilevisión y Mega dejó de existir, aunque la periodista Cecilia Gutiérrez indicó que “sufrió una descompensación, un paro cardíaco, por motivos que obviamente van a ser parte de la investigación”.

Caniulef protagonizó en 2025 uno de los momentos más impactantes del año, ya que durante su participación en el reality Palabra de Honor confidenció que vivía con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“Yo tuve VIH y tuve SIDA, supe hace casi ocho años. Son por lo menos dos meses que eres completamente asintomático, y de ahí algo tiene que pasar para que tú vayas al médico, porque uno no va al médico por un resfrío o un dolor de cabeza, yo fui por una papera”, relató.

En esta línea, reconoció que al principio no quiso aceptar su situación, indicando que “me fui de vacaciones, volví, ya habían pasado ocho meses, y a los ocho meses todo lo que tenía que pasarme me pasó. Fui al médico porque me llevaron básicamente. Y ahí me dicen ya su VIH pasó a SIDA porque nunca te lo controlaste. Yo me pude haber muerto por tener miedo de ir a buscar el resultado”.