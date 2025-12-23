Grupo español se queda con las operaciones de Telefónica en Chile de ciberseguridad, cloud y servicios de TI

Los compradores son parte del grupo Henneo, e incluye las operaciones del negocio tech en Colombia y México.

El grupo Telefónica ha hecho un plan de desinversión en varios activos estratégicos en América Latina entre ellos su operación en Chile. Y parte de su negocio a nivel local, particularmente servicios de tecnologías de la información a empresas, se vendió.

Se trata de le enajenación de Telefónica Tech, el brazo del conglomerado español que se vendió a otra firma hispana, la consultora tecnológica aragonesa Hiberus. La operación implica el traspaso de sus negocios en este segmento en Colombia, México y Chile.

En esta división Telefónica prestaba servicios de nube, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial y blockchain, entre otros negocios. Según prensa española, Telefónica mantendrá el control sobre su centro de operaciones digitales en Colombia y también considera seguir atendiendo a sus clientes.

En este esquema operativo, se ha confirmado que el Centro de Operaciones Digitales (Digital Operations Center, DOC) ubicado en Colombia no forma parte de la venta; este seguirá integrado en Telefónica Tech, operando con normalidad y asegurando los mismos niveles de excelencia para los clientes dentro de su huella global.

Los compradores son parte del grupo Henneo, editor de medios de comunicación como Heraldo y 20minutos, y le significará integrar unos 500 profesionales, completando así unos 4.500 empleados.

En comunicados de prensa difundidos, Sergio López, director general de Hiberus, destacó que este movimiento “sienta las bases de una alianza con una visión de largo plazo” y acelera un cambio estructural en el perfil de la compañía.

“En 2022, el negocio fuera de España tenía un peso muy reducido; hoy representa ya más del 25% de la facturación y, tras esta operación, se aproximará al 40%”, precisó López. Por su parte, Telefónica Tech dijo que enmarca esta desinversión en su plan estratégico “Transform & Grow”, diseñado para simplificar su organización.