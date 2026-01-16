Estos son los artistas que se presentarán este viernes en el Festival de Olmué 2026

Revisa quien es el humorista y los cantantes que se encargarán de encender la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026.

Este viernes se llevará a cabo la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, donde la música y el humor nuevamente se tomará la pantalla chica.

La nueva edición del certamen inició con la gran presentación de Myriam Hernández, para luego dar paso a Paul Vásquez, más conocido como El Flaco, quien puso la cuota de humor en El Patagual, lugar en el que se presentó por primera vez en su carrera.

Nicole fue la encargada de cerrar la primera noche, quien celebró sus 30 años de carrera e hizo cantar a todos los asistentes.

El Festival de Olmué continuará su curso este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero. Jornadas cargadas con una parrilla de artistas para todos los gustos.

A qué hora, dónde ver y qué artistas estarán este viernes en el Festival de Olmué 2026

La segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026 comenzará a las 21:30 horas, la cual se transmitirá en vivo por TVN y todas sus plataformas digitales.

Estos son los artistas que se presentarán este viernes 16 de enero en El Patagual:

Obertura: Hijos de Mariana de Osorio

Luck ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos + Toly Fu