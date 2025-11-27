Conoce la parrilla de los festivales que se verán por TV durante el verano 2026

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda animarán nuevamente el Festival de Viña, tal como lo hicieron en 2025.

Aunque el Festival de Viña es sin duda el más esperado por el nivel de los artistas que se presentan cada año, existen otros como el del Huaso de Olmué que se ha ido ganando un espacio en la agenda televisiva durante el verano.

Sin embargo, el 2026 traerá un total de siete festivales que serán transmitidos por distintos canales de televisión, generando gran expectativa entre los distintos públicos a los que apunta cada certamen.

La temporada comenzará con el Festival Violeta de San Carlos, que se llevará a cabo los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026. El evento será transmitido por Chilevisión, que también aportará a los animadores.

A continuación será el turno del Festival del Huaso de Olmué, que TVN transmitirá entre los días jueves 15 y domingo 18 de enero.

La animación estará a cargo de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, y entre los artistas que dirán presente se cuentan Myriam Hernández, Nicole, Luck Ra, Américo, Gepe, Ráfaga y Entremaresa, además de los humoristas Paul Vásquez, Erwin Padilla, León Murillo y Felipe Parra.

Para los días 23 y 24 de enero está programado el Festival del Cantar Mexicano Chanco 2026, que también transmitirá Chilevisión y contará con la animación de Julio César Rodríguez y Cony Capelli.

En tanto, para los últimos dos días de enero está anunciado el Festival de Las Condes, que será transmitido por Chilevisión, canal que aún no confirma quiénes serán los animadores. Los artistas tampoco han sido ratificados, pero suenan los nombres de Sin Bandera y Soledad Pastorutti.

Los festivales que se verán por televisión en febrero de 2026

Para el mes de febrero están agendados otros tres festivales en distintas ciudades del país, entre ellos el de Viña del Mar.

Para el 13 y 14 de febrero está agendado el Festival de la Patagonia en Coyhaique, que será transmitido por Chilevisión. Si bien la versión 2025 contó con la animación de Tonka Tomicic y Daniel Fuenzalida, hasta el momento se desconoce quiénes lo harán en 2026, aunque deberían ser rostros del canal que lo llevará a sus pantallas. En cuanto a los artistas que dirán presente, tampoco se ha entregado una información al respecto.

La misma estación televisiva transmitirá el Festival Vive el Folclor en Limache, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero. Al igual que con los festivales anteriores, Chilevisión aún no informa quiénes serán sus conductores o la parrilla de los artistas.

Finalmente, Mega transmitirá el Festival de Viña del Mar 2026, que se desarrollará entre los días 22 y 27 de febrero, con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Entre los artistas ya confirmados están Gloria Estefan, Matteo Bocelli, Pet Shop Boy, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, Juanes, Mon Laferte, Yandel Sinfónico, Pablo Chill-E y Milo J, entre otros. Aún falta confirmar a los humoristas que dirán presente.