VIDEO – Revive la rutina completa de El Flaco en el Festival de Olmué 2026

Este jueves comenzó el Festival del Olmué 2026, donde Paul Vásquez, más conocido como El Flaco, desató carcajadas con su rutina en su primera presentación en solitario en El Patagual.

Con esta performance, con la cual deja atrás el mítico su mítico personaje, encantó al público del certamen con menciones al fallecido ex presidente Sebastián Piñera y al humorista nacional Luis Slimming, bromeando con la polémica que protagonizaron después de que Don Comedia se burlara de él en su paso por el Festival de Viña, haciendo alusión a las adicciones del ex integrante de Dinamita Show.

Otro de los que fue mencionado en la rutina de El Flaco fue su ex compañero Mauricio Medina, también conocido como El Indio. En este marco, lanzó chistes sobre la operación a la que se sometió su ex colega, quien sufrió la amputación de un pie por complicaciones de la diabetes.

“Flaquito, supimos que Dinamita Show se disolvió. Sí le dije, Dinamita ya no corre“, “la verdad es que las relaciones están cortadas“, dijo, provocando las risas de los asistentes.

En el ámbito político, hizo mención al senador electo y ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter: “Yo vivo en la comuna de La Florida, donde el alcalde, Rodolfo, se había puesto bótox, se parecía a Popín”, lanzó.

Revisa la rutina de Paul Vásquez, El Flaco, en el Festival de Olmué 2026

Su rutina marcó un peak de 1.248.000 personas y un rating online promedio de 1.139.042 personas por minuto, según dio a conocer TVN.