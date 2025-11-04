De Myriam Hernández a Paul Vásquez: esta es la parrilla de artistas del Festival del Huaso de Olmué 2026

Revisa cuáles son los nombres que encabezarán los números musicales y humorísticos del certamen, para el cual ya se pueden adquirir las entradas.

Este martes 4 de noviembre TVN dio a conocer la parrilla de artistas que se presentarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026, que se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de enero en El Patagual.

La señal estatal ratificó a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en la conducción de esta nueva versión del certamen que promete una programación diversa que combina tradición, humor y grandes nombres de la música chilena e internacional.

Con respecto a los humoristas que se harán presentes en el Festival de Olmué 2026, destacan, Paul Vásquez, Erwin Padilla y León Murillo, a la espera de un artista más por confirmar.

La programación y los artistas que se presentarán por día en el Festival del Huaso de Olmué 2026

Jueves 15 de enero:

Musical Chileno

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero:

Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025) y La agrupación folclórica Hijos de

Mariana de Osorio

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero:

Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero:

Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025

Ráfaga

Artista por confirmar

Entremares

Tras este anuncio, la venta de entradas para el Festival de Olmué ya se encuentra disponible a través de la página web de PuntoTicket.