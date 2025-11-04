De Myriam Hernández a Paul Vásquez: esta es la parrilla de artistas del Festival del Huaso de Olmué 2026

Este martes 4 de noviembre TVN dio a conocer la parrilla de artistas que se presentarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026, que se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de enero en El Patagual.
La señal estatal ratificó a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en la conducción de esta nueva versión del certamen que promete una programación diversa que combina tradición, humor y grandes nombres de la música chilena e internacional.
Con respecto a los humoristas que se harán presentes en el Festival de Olmué 2026, destacan, Paul Vásquez, Erwin Padilla y León Murillo, a la espera de un artista más por confirmar.
La programación y los artistas que se presentarán por día en el Festival del Huaso de Olmué 2026
Jueves 15 de enero:
- Musical Chileno
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero:
- Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025) y La agrupación folclórica Hijos de
- Mariana de Osorio
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero:
- Los de San Pablo
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero:
- Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025
- Ráfaga
- Artista por confirmar
- Entremares
Tras este anuncio, la venta de entradas para el Festival de Olmué ya se encuentra disponible a través de la página web de PuntoTicket.