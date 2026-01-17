Secciones
Madre de Cecilia y Diana Bolocco murió a los 90 años: el emotivo mensaje y las complicaciones de salud que enfrentó

Rose Marie Fonck murió durante esta jornada, lo cual fue confirmado por Diana Bolocco a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este sábado 17 de enero, se confirmó la muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco.

La mujer falleció a los 90 años de edad, lo que se dio a conocer a través de un escueto mensaje de Diana Bolocco en su cuenta de Instagram, conde escribió: “Vuela alto, mamita adorada”, junto con una emotiva imagen.

Las complicaciones de salud de la madre de Cecilia y Diana Bolocco previo a su fallecimiento

La madre de la familia Bolocco venía enfrentando serios problemas de salud desde hace varios meses debido a un cáncer que la aquejaba. De hecho, ella tuvo que ser internada en una clínica durante esta semana.

Este complejo escenario obligó a Diana a ausentarse de Fiebre de Baile, programa que conduce en Chilevisión, donde Emilia Daiber asumió su reemplazo.

En este marco, Cecilia Bolocco fue vista junto a su esposo Pepo Daire en el servicio de urgencias de un centro de salud.

Previamente, la menor de la familia Bolocco abordó la salud de su madre, señalando que “está pasando por un periodo complejo, sí… Ha sido duro, ha sido súper difícil”.

A lo que agregó: “Mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y mi mamá es grande, cumplió 90 años, está delicada de salud”.

Rose Marie Fonck nació en 1935 y tuvo enfrentar cáncer de mama tres veces. Estaba casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi, con quien tuvo cinco hijos: Cecilia, Diana, Juan Pablo, Rodrigo y Verónica.

Instagram.

