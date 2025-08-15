Chilevisión revive Fiebre de Baile con Diana Bolocco a la cabeza

Los detalles sobre los jurados del programa, los competidores confirmados y la fecha de estreno serán revelados próximamente.

Chilevisión confirma el regreso de uno de sus programas más icónicos y queridos por el público: Fiebre de Baile, esta vez con la conducción de Diana Bolocco.

“A 13 años de su última emisión, la nueva temporada promete ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero también incorporará desafíos y tendencias virales para conquistar a las nuevas generaciones. La transmisión en vivo permitirá que la audiencia participe en votaciones en tiempo real, influyendo directamente en el destino de los concursantes”, puntualizó la estación de TV.

Por Fiebre de Baile han brillado nombres como Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz.

Los detalles sobre los jurados del programa, los competidores confirmados y la fecha de estreno serán revelados próximamente.