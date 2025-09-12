El closet de las estrellas: La moda circular revoluciona el retail con Cecilia Bolocco y María Pombo

Por medio de Vopero suman ya más de 2 millones de prendas recirculadas, y a nivel regional, más de 400 mil usuarios registrados.

La moda circular y el retail están cada vez más cerca. Las compañías que tradicionalmente operaban con el modelo del fast fashion están interesadas en ser más sustentables. Es algo que no tiene ajeno a Chile, que se ha sumado a la ola de conciencia sobre la reutilización textil.

Cencosud es una de estas empresas, que en marzo compró Vopero. Esta última firma de origen uruguayo en la que el conglomerado de la familia Paulmann invirtió por primera vez en el año 2023, pero de la cual adquirió el control hace seis meses.

El objetivo del retailer es consolidar -por medio de tiendas Paris– un nicho de negocios pensado en la sostenibilidad: Ropa x Ropa y ParisLAB y Juguete x Juguete, son parte de las iniciativas en el mismo sentido.

Los clósets de las celebrities

Con la meta de alcanzar un nombre en moda circular, Paris, el brazo de multitiendas de Cencosud, no solo han firmado alianzas con Vestúa y Nostalgic sino que quieren escalar a otro nivel con la venta de closet de grandes rostros por medio de Vopero: Cecilia Bolocco fue el primero que se lanzó el martes pasado.

El Closet de Bolocco está compuesto por 45 prendas y entre las piezas que se pondrán a la venta destacan prendas de reconocidas marcas internacionales como Silvia Tcherassi, Gucci, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Zadig & Voltaire, Pablo y Gianni Versace. Los fondos recaudados irán en pro de la fundación que dirige para prevenir el cáncer, Care. Los precios del clóset de la ex Miss Universo van desde los $14.990 a los $899.000

Este jueves por la noche se anunció otra gran influencer extranjera que también usará su closet para ir en pro de una causa. La empresaria española, María Pombo.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram sumará más de 200 prendas de marcas -también en Vopero- tales como: Sandro, Maje, Anine Bing, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Laagam, Longchamp, Mango, Nude Project y Eme Estudios. Lo recaudado será destinado a la Fundación Banco de Ropa, organización que trabaja entregando vestuario digno a personas en situación de calle y vulnerabilidad.

El proyecto de Vopero entusiasma a Cencosud. Con presencia en la región y ahora en Chile, donde con solo un año de existencia ya suma más de 2 millones de prendas recirculadas, y a nivel regional, más de 500 mil prendas donadas, 25 mil closets abiertos y más de 400 mil usuarios registrados.

“A esto se suma la integración de más de 700 closets de influencers y la participación de más de 50 outlets de tiendas, lo que refuerza su propuesta como la plataforma líder en recirculación de moda en Latinoamérica”, detallan desde Cencosud.

Otras iniciativas

Paris también lanzó la colección Básicos Locales, compuesta por poleras de algodón Pima orgánico elaboradas bajo comercio justo por mujeres costureras de la comuna de Independencia. Estas prendas integran el Pasaporte Digital de Productos (PDP), una herramienta de trazabilidad que permite conocer toda la historia de cada prenda, desde la materia prima hasta su confección.

“La respuesta de los consumidores ha sido muy positiva y se refleja en cifras concretas. En términos de reciclaje y reutilización, se han recuperado más de 1.200 toneladas de ropa y más de una tonelada de envases de cosméticos, lo que demuestra una participación activa y creciente de parte de los clientes”, comparte la firma con EL DÍNAMO.

El consumo de ropa en Chile

La relación entre la moda circular y el retail cobra relevancia en un país donde el consumo de ropa equivale a 32 kilos per cápita al año lo que se traduce en una generación estimada de más de 572 mil toneladas de residuos textiles al año a nivel nacional, equivalente al 7% de los residuos sólidos urbanos per cápita..

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente agregan que si en 2015 los consumidores chilenos compraban 13 prendas, en 2020 ese índice se disparó a 50 por persona.

El desafío es enorme: la semana pasada, el Primer Tribunal Ambiental responsabilizó al Estado por la omisión en el vertedero textil de Alto Hospicio, que recibe 59 mil toneladas de ropa cada año, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia. El fallo obliga a un plan de reparación.

En paralelo, los textiles acaban de ser catalogados por el Ministerio de Medio Ambiente como uno de los siete productos prioritarios establecidos por la Ley de Reciclaje. “Se estima que Chile importa el 92% de los productos textiles que se venden, transformándose es el cuarto mayor importador a nivel mundial de ropa de segunda mano, con más de 123 mil toneladas anuales.”