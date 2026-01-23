Secciones
Mon Laferte se robó las miradas en desfile en la Semana de la Moda de París

Además de ser una de las musas de Willy Chavarría en la pasarela, la cantante nacional interpretó su canción Femme Fatale.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AFP/Alain Jocard

Mon Laferte fue una de las figuras centrales en la presentación de la nueva colección del diseñador Willy Chavarría en la Semana de la Mona de París.

La cantante nacional no solo desfiló en la pasarela vistiendo la ropa del diseñador estadounidense de raíces mexicanas, sino también abrió la actividad con su canción Femme Fatale.

Tras Mon Laferte actuaron el puertorriqueño Lunay, el italiano Mahmood y el grupo latino Santos Bravos, todos integrados como personajes de la historia, consignó AFP.

Esta es la tercera presentación de Willy Chavarría en la Semana de la Moda de París, con una colección inspirada en los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes muy elegantes y sombrero de ala ancha.

En sus pasadas participaciones, el diseñador cuestionó la política carcelaria de Nayib Bukele en El Salvador, lo que le valió la crítica del gobernante centroamericano, quien acusó que la Semana de la Moda “glorificaba a criminales”.

