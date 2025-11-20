De Pet Shop Boys a Mon Laferte: filtran la parrilla de artistas del Festival de Viña 2026

Mientras algunos vuelven a pisar la Quinta Vergara, otros debutarán en el escenario más importante del país.

Quedan poco más de tres meses para que se lleve a cabo el Festival de Viña 2026 y Mega tenía todo listo para la noche de este viernes 22 de noviembre, dar a conocer el listado de artistas que será parte del evento más importante del verano.

En un programa especial a cargo de José Antonio Neme y que se emitirá en horario prime, tras semanas de espera se revelaría la nómina de quienes se subirán a la Quinta Vergara.

Pero la prensa fue más rápida y en los últimos días se han dado a conocer los nombres de la parrilla para la próxima edición del certamen.

Primero fue Fotech el que consignó que volverá al Festival la cantante Mon Laferte, el comediante Stefan Kramer, Matteo Bocelli y Gloria Estefan. Entre quienes debutarán en el evento más importante del país estaban los argentinos Ke Personajes y los británicos Pet Shop Boys.

Recientemente, en tanto, se dieron a conocer más nombres. La parrilla de artistas de Viña 2026 la completan Pablo Chill-E, Milo J y Paulo Londra en cuanto al género urbano. Un nombre que no pisaba la Quinta Vergara desde 2009, marcando así su regreso, es Juanes, consignó La Tercera.

El festival más importante de Latinoamérica se realizará como es tradición la última semana de febrero, entre los días 22 y 27, siendo transmitido por las pantallas de Mega.