Juego Responsable, así es cómo industria y ente regulador refuerzan capacitación de trabajadores de casinos

La iniciativa, realizada por Dreams, se enmarca en la Estrategia Nacional de Juego Responsable y apunta a fortalecer la prevención y la orientación temprana en un contexto de mayor vulnerabilidad en salud mental.

CEDIDA.

En un escenario marcado por el deterioro de los indicadores de salud mental y el aumento de conductas de riesgo asociadas al juego, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la industria reforzaron durante los últimos meses su trabajo conjunto para profundizar las políticas de Juego Responsable en el país.

En ese contexto, se desarrolló una capacitación dirigida a colaboradores del casino Monticello, instancia que formó parte de la Estrategia Nacional de Juego Responsable y que convocó a trabajadores de distintas áreas operativas, entre ellas seguridad y atención en sala. La jornada contó con la participación de la SCJ, además de especialistas vinculados a la prevención del juego problemático.

Desde Dreams, compañía operadora de Monticello, destacaron la importancia de avanzar hacia una cultura de entretención consciente y segura. “Para la compañía es fundamental que todas las personas que trabajan en contacto con nuestros clientes comprendan qué es el Juego Responsable, cómo se promueve y cómo dar respuesta adecuada a los requerimientos que puedan surgir en sala”, señalaron desde la empresa.



Durante la actividad, la autoridad reguladora puso énfasis en la necesidad de generar espacios de orientación y contención temprana, considerando que personas en contextos de mayor vulnerabilidad pueden acercarse a los casinos buscando entretención. En ese escenario, mecanismos como la autoexclusión y la entrega de información oportuna resultan claves para la prevención de conductas problemáticas.

Desde Dreams subrayaron que su estrategia en esta materia se sustenta en la educación continua y en un despliegue permanente a nivel nacional. “Contamos con consejeros especializados en todas nuestras unidades, además de material informativo disponible de forma constante. Mientras mayor información tienen las personas, mejores decisiones pueden tomar respecto de cómo relacionarse con el juego”, indicaron desde la compañía.

La capacitación incluyó además la exposición de la Agrupación de Jugadores en Terapia (Ajuter), reforzando un enfoque integral que combina prevención, acompañamiento y promoción de espacios de entretención seguros. La instancia fue valorada como un avance relevante en el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre el regulador y la industria, en un ámbito de creciente interés público.