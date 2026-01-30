Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Entretención

“Pensé que aún teníamos tiempo”: Macaulay Culkin devastado por la muerte de Catherine O’Hara

El artista de 45 años empleó su cuenta de Instagram para despedirse de su colega, con la que mantuvo una amistad fuera de pantalla.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El actor estadounidense Macaulay Culkin se mostró devastado este viernes, luego de que se confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien protagonizó a Kate McCallister, su madre en la película Mi Pobre Angelito.

El artista de 45 años empleó su cuenta de Instagram para despedirse de su colega, con la que mantuvo una amistad fuera de pantalla, a pesar de la diferencia de edad.

Con ese propósito, Macaulay Culkin posteó dos fotos junto a Catherine O’Hara, con 33 años de distancia entre una y otra. En la primera se los observa en una escena de la exitosa cinta que se estrenó en 1990, mientras que la otra los muestra cuando se reencontraron en 2023, durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El mensaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara

Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más“, comenzó su posteo el actor estadounidense en su su despedida a quien interpretó a su madre en la recordada película.

Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde“, complementó a continuación.

Esta jornada medios especializados confirmaron la muerte de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años, luego de unba breve enfermedad.

“La prolífica actriz, escritora y comediante Catherine O’Hara, ganadora de múltiples premios, falleció hoy en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad“, consignó la agencia que representaba a la intérprete a través de un comunicado.

Notas relacionadas

El gabinete excéntrico
Opinión

El gabinete excéntrico

La elección de los primeros y más cercanos colaboradores de un presidente recién electo es, siempre, una radiografía del poder: no solo revela cómo ve el mundo, sino qué batallas quiere dar y de cuáles prefiere huir.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
De Kai:
Sociedad

De Kai: "Es la hora de crear niños digitales"

El creador del primer traductor de Internet en 1992, profesor en las universidades de Honk Kong y Berkeley, y autor de “Raising AI” —libro que ha sido destacado como uno de los más importantes respecto del auge de la Inteligencia Artificial— dice que hay que comenzar a pensar en esta tecnología como si fuéramos los padres de individuos que están aprendiendo todos los días qué hacer, cómo pensar y qué emociones tener.

Felipe Ramos
Cuando la tierra tiembla y el bosque arde
País

Cuando la tierra tiembla y el bosque arde

Incendios, terremotos y tsunamis no son episodios aislados en Chile, sino el pulso inestable de un planeta en transformación. Frente a ese escenario, la vivienda, y en particular la de emergencia, deja de ser un objeto para convertirse en un acto: una respuesta inmediata que debe contener cuidado, técnica y sentido.

Jeannette Plaut
¡Suerte, Presidente!
Opinión

¡Suerte, Presidente!

Si Kast toma el camino identitario o el tonito ‘Sin Filtro’, que en campaña y en la previa de asumir el poder por suerte no se ha visto, tendremos una calle incendiada, será la batalla de las barras bravas de un polo y otro. Y ya se sabe quién pierde ahí.

Foto del Columnista Matías Del Río Matías Del Río