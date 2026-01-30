“Pensé que aún teníamos tiempo”: Macaulay Culkin devastado por la muerte de Catherine O’Hara

El artista de 45 años empleó su cuenta de Instagram para despedirse de su colega, con la que mantuvo una amistad fuera de pantalla.

El actor estadounidense Macaulay Culkin se mostró devastado este viernes, luego de que se confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien protagonizó a Kate McCallister, su madre en la película Mi Pobre Angelito.

El artista de 45 años empleó su cuenta de Instagram para despedirse de su colega, con la que mantuvo una amistad fuera de pantalla, a pesar de la diferencia de edad.

Con ese propósito, Macaulay Culkin posteó dos fotos junto a Catherine O’Hara, con 33 años de distancia entre una y otra. En la primera se los observa en una escena de la exitosa cinta que se estrenó en 1990, mientras que la otra los muestra cuando se reencontraron en 2023, durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El mensaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara

“Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más“, comenzó su posteo el actor estadounidense en su su despedida a quien interpretó a su madre en la recordada película.

“Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde“, complementó a continuación.

Esta jornada medios especializados confirmaron la muerte de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años, luego de unba breve enfermedad.

“La prolífica actriz, escritora y comediante Catherine O’Hara, ganadora de múltiples premios, falleció hoy en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad“, consignó la agencia que representaba a la intérprete a través de un comunicado.