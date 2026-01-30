La declaración que confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara

La actriz será recordada por su rol en la película Beetlejuice (1988) y como la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito (1990).

Diversos medios especializados de Estados Unidos confirmaron este viernes la muerte de la actriz canadiense Catherine O’Hara, a los 71 años.

De acuerdo con lo informado por TMZ, el deceso de la protagonista de filmes como Mi Pobre Angelito y Beetlejuice se produjo tras enfrentar una “breve enfermedad”, aunque no detalló el motivo específico.

“La prolífica actriz, escritora y comediante Catherine O’Hara, ganadora de múltiples premios, falleció hoy en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad“, consignó por su parte la agencia que representaba a la intérprete a través de un comunicado.

En la misma declaración se indicó que a O’Hara “le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos, Matthew y Luke“, además de sus hermanos.

La muerte de Catherine O’Hara se produjo de manera totalmente inesperada, ya que estaba implicada en eventos relacionados con la segunda temporada de la galardonada serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen.

La muerte puso fin a su exitosa carrera

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, e inició su carrera en el teatro en la década de los 70 en su ciudad natal, para posteriormente hacer lo propio en televisión.

En la pantalla grande, su primer gran papel fue en la película Beetlejuice (1988), pero el estrellato llegó dos años más tarde cuando interpretó a la mamá de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en la cinta Mi Pobre Angelito.

O’Hara, que también destacó en su labor de guionista, incluso gano un Emmy en 1982 por su trabajo en el programa canadiense Second City Television (SCTV), y lo repitió en 2020 por su trabajo en Schitt’s Creek.

Frente a las cámaras, su último rol fue la psiquiatra que trata al personaje de Pedro Pascal en la segunda temporada de The Last of Us, de HBO.