VIDEO – Con broma a JC incluida: revive la rutina de Claudio Michaux en el Festival de Las Condes 2026

El comediante tuvo una rutina centrada en las nuevas generaciones y la TV, ganándose al público en el Parque Alberto Hurtado.

El streamer Claudio Michaux fue el encargado de poner la cuota de humor en lo que fue la primera noche del Festival de Las Condes 2026, el cual fue emitido por Chilevisión.

Alrededor de una hora logró estar sobre el escenario el comediante, con una rutina que estuvo marcada por las nuevas generaciones y la televisión. Eso, sumado a experiencias personales, lograron que se ganara al público en el Parque Alberto Hurtado y a los televidentes en sus casas.

Quien es conocido por encabezar los React de programas como Fiebre de Baile y Gran Hermano, incluso, se dio el tiempo de lanzar una broma a Julio César Rodríguez, quien estaba en el público.

“Los jóvenes igual son mala onda. Son pesados, porque yo he visto como comentan en redes sociales. Los veo comentando: Oh, el JC que es feo, es feo el JC. Y sí”, dijo, generando risas, incluso en el animador.

Seguido a eso, indicó que “lo que pasa con eso es que ustedes tienen una tele 4K 60 pulgadas, son así de grandes las pantallas. En esa definición hasta Benjamín Vicuña se ve como yo”.

“Seamos justos. Mi mamá veía la tele en 14 pulgadas. Chiquitito, una señal difusa y bien borroso. Ahí, JC se veía… feo“, añadió Claudio Michaux rematando la broma en el Festival de Las Condes.