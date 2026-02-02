VIDEO – Cuándo se estrena en Chile la película Michael, la biopic del Rey del Pop

La cinta, que cuenta con las licencias oficiales de sus canciones, es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante.

Universal Pictures dio a conocer el tráiler oficial de Michael, la biopic del Rey del Pop que cuenta con las licencias oficiales de sus canciones y es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete de éxitos como Thriller y Billie Jean.

De acuerdo con lo revelado en la sinopsis oficial, la cinta “narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson 5 hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo”.

La película Michael, escrita por el guionista John Logan y dirigida por Antoine Fuqua, muestra al Rey del Pop en sus inicios y revela el momento en que decidió dejar los Jackson 5 para seguir su propio camino artístico, hasta los momentos de mayor popularidad, con masivos conciertos recreados.

Cuándo se estrena en Chile Michael, la biopic del Rey del Pop

Según reveló Universal Pictures, la película sobre la vida de Michael Jackson cuenta con la participación, además de su sobrino Jaafar Jackson, Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo, quien interpreta Joe Jackson, el padre del artista.

La biopic del Rey del Pop se comenzó a gestar en 2019, pero el casting recién comenzó en 2022 y al año siguiente se eligió tanto al director como al protagonista.

Medios especializados revelaron que la producción, incluyendo la distribución y publicidad, ha conllevado una inversión de alrededor de 155 millones de dólares.

Algunos de esos medios apuntaron que la cinta se retrasó debido a un problema legal vinculado a la denuncia por abuso contra el artista. En esa línea, The Hollywood Reporter apuntó que la decisión de los productores de incluir los turbios últimos años de la vida de Michael Jackson despertó el rumor de que la historia se dividirá en dos películas.

El filme tendrá su estreno oficial en los cines el jueves 23 de abril de 2026, y desde la distribuidora Andes Films le confirmaron a La Tercera que ese mismo día llegará a las salas en Chile.