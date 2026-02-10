Di Mondo interpone millonaria demanda contra Mega: las razones y el considerable monto que exige

El socialité chileno acudió a los tribunales tras su frustrado paso por el reality El Internado.

Edmundo Huerta Cordero, más conocido como Di Mondo, dio a conocer que presentó una millonaria demanda en contra de Mega tras su frustrada participación en el reality El Internado.

Todo comenzó cuando el socialité chileno acusó al canal de llevarlo a grabar el programa a Perú con una una visa de turista y no con una visa de trabajo. “Yo hago las cosas bien legales”, afirmó a LUN aquella vez.

Tras ello, Di Mondo estuvo en el matinal de Canal 13, Tu Día, donde explicó que “es un tema súper serio y súper grave… Les puedo comentar que desde el 31 octubre mandé mi último correo a ejecutivos de Mega y no me han respondido hasta el día de hoy. El 24 de noviembre me autodespedí y este martes 3 de febrero hice una demanda laboral a Mega por 705 millones de pesos“.

Dicha acción tiene relación con irregularidades en las condiciones para su participación en El Internado: “He comunicado el tema de las visas, pero son muchas otras irregularidades más serias“, aseguró.

Fue a mediados de 2025 cuando Di Mondo fue el primer participante confirmado para el reality de Mega, del cual finalmente no fue parte.

En este marco, afirmó que no sería el único que habría tenido problemas con la productora de la señal, señalando que “trabajaron sin visa de trabajo, está documentado por inmigración de Perú. Salió un reportaje muy importante y ha salido en televisión… Es serio y lamentable. Además de no dejarme participar (en la gala), se están vengando de no invitarme a la gala“.

Respecto a lo anterior, esta será la primera vez en una década que el influencer no asistirá a la Gala del Festival de Viña del Mar, donde siempre daba de qué hablar por sus excéntricos looks.

La respuesta de Mega a la demanda de Di Mondo

Frente a esto, desde Mega emitieron un comunicado, aseverando que el canal “desmiente categóricamente las falsas declaraciones emitidas por el señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo”.

Sumado a ello, afirmaron que “la situación migratoria de todos los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes establecidas para estos casos”.