Quién es Jorge Cabezas, el nuevo director de Prensa de Chilevisión

El periodista asume el cargo luego de la salida de Pablo Vásquez en los últimos días.

Chilevisión confirmó que Jorge Cabezas asumirá esta semana como el nuevo director del Departamento de Prensa tras la salida de Pablo Vásquez.

Desde la estación destacaron que el periodista se tituló en la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia y trayectoria en el liderazgo y desarrollo de proyectos periodísticos en televisión, prensa digital e impresa tanto en Chile como en Puerto Rico.

Anteriormente, Cabezas ha llevado a cabo “procesos de creación y transformación editorial en medios como TVN, Canal 13 y Mega“. Junto con eso, fue fundador del canal de noticias 24 Horas de TVN y del Departamento de Prensa de Mega.

En los últimos años, dirigió los diarios El Nuevo Día y Primera Hora en Puerto Rico, y se desempeñó como asesor editorial de CNN Chile.

“En esta nueva etapa asume la Dirección de Prensa de Chilevisión con el foco puesto en la innovación de formatos, la integración digital y el fortalecimiento del vínculo con las audiencias“, señalaron desde el canal.

En cuanto a Pablo Vásquez, quien ejerció como director del Prensa en los últimos años, Chilevisión agradeció “por su contribución a que el canal sea actualmente el de mayor credibilidad y confianza en la televisión abierta y plataformas digitales“.