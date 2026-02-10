Eduardo Fuentes confirmó que identificaron a autor de amenaza de muerte: “La gente cree que es llegar y decir lo que se les cruza por la cabeza”

El animador entregará la información a las autoridades y continuará adelante con la denuncia.

Un día después de dar a conocer la amenaza de muerte que recibió a través de la red social X, Eduardo Fuentes confirmó que identificaron al autor de la publicación.

A primera hora de este martes, en el Buenos Días a Todos, el animador precisó que no es primera vez que vive una situación así. Pero, “siempre es desagradable”.

Con la ayuda de otros usuarios en la plataforma, quienes hicieron “un chequeo, no sé si legal o ilegal”, lograron “dar con el nombre de la persona que está detrás de esa cuenta, cuestión que voy a entregar a las autoridades“.

Según precisó Eduardo Fuentes, el autor de la amenaza de muerte en su contra es un hombre que vive en la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso.

En conversación con LUN, reconoció que no sintió miedo al leer el post en cuestión, sino que “más bien me dio pena“. Aún así, “tengo la intención de denunciarlo ante la justicia”.

Su decisión de tomar cartas en el asunto, explicó, se debe a que “a veces la gente cree que es llegar y decir lo que se les cruza por la cabeza. Gente aburrida, con frustraciones y se desquitan con otros”.

Además, recalcó que “decidí hablarlo porque quizás a cuánta gente le sucede lo mismo y no puede hablarlo o no tienen la repercusión de una persona pública“. Por lo mismo, su caso puede “invitar a las personas a reflexionar sobre lo que decimos”, aún cuando “parezca cándido”.