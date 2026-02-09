FOTO – Las publicaciones que alertaron a Eduardo Fuentes por amenazas de muerte en su contra

El animador de TVN confirmó que denunciará lo ocurrido a la PDI y pidió no relativizar este tipo de mensajes.

Fue a través de su cuenta en X donde Eduardo Fuentes reveló que fue víctima de amenazas de muerte por parte de desconocidos usuarios de dicha red social.

El animador de TVN compartió un pantallazo de una conversación que sostuvieron dos sujetos en la plataforma, donde lo mencionaron a la hora de hablar sobre a quiénes ejecutarían en caso de una eventual dictadura en el país.

Todo comenzó cuando el usuario denominado @rkr2mn2, consultó en un post: “Si hubiese dictadura, y le dieran una lista de cinco personas para ejecutar porque si, ¿quiénes serían sus ajusticiados?“. Acto seguido entregó su propia lista.

Un seguidor, bajo el nombre de usuario @FranciscoBlan25, respondió a dicha consulta e incluyó en su listado al conductor del Buenos Días A Todos. Junto a él también estaban su compañera de trabajo María Luisa Godoy, Maite Orsini, Gaspar Rivas y Francisco Vidal.

Tras darse cuenta de esto, Eduardo Fuentes asumió que se trataban de amenazas de muerte, por lo que confirmó que presentará una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI).

“Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en redes sociales“, consignó en X, mencionando a la institución policial.