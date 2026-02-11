Capeside está de luto: confirman muerte de James Van Der Beek, protagonista de la recordada Dawson’s Creek

El actor de 48 años falleció durante la mañana “en paz” según señaló su familia en una declaración pública.

A través de su cuenta en Instagram, la tarde de este miércoles se confirmó la muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años, recordado protagonista de la serie noventera Dawson’s Creek.

En la publicación señalaron que “nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.

“Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo“, agregaron.

En 2023, James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, lo cual hizo público con el fin de concientizar a adultos y jóvenes sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, sometiéndose a exámenes de prevención.

“He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y marcando mi salud general con mayor concentración que nunca antes. Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido toda la iniciación, y te diré más cuando esté listo“, señaló en ese entonces.

El actor, además de protagonizar la recordada serie juvenil, también fue parte de otras producciones como CSI: Cyber, Pose, One Tree Hill, entre otras.