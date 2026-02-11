Conflictos y desencuentros: los motivos tras el fin de la relación de Yamila Reyna y Américo

Américo se habría trasladado temporalmente a la casa de su ex pareja, Pepa, junto a sus hijos.

La pareja de figuras del espectáculo Yamila Reyna y Américo habría terminado su relación amorosa luego de un evento realizado en la comuna de Talca, región del Maule, según informó la periodista Cecilia Gutiérrez.

Gutiérrez señaló que la relación de ambos había sido una de las más llamativas de la farándula por la intensidad de su vínculo, la rapidez con la que se consolidó y la demostración pública de su amor a través de redes sociales y entrevistas.

El quiebre se habría producido durante su participación en el Festival de Empedrado el pasado fin de semana, donde Yamila se desempeñó como animadora y Américo formó parte de la parrilla de artistas.

Según la comunicadora, la jornada se desarrolló con normalidad hasta su cierre, momento en que ocurrió un conflicto que habría cambiado la situación entre ambos.

De acuerdo al relato de la periodista, tras la disputa, Américo se habría trasladado temporalmente a la casa de su ex pareja, Pepa, junto a sus hijos, y estaría retirando sus pertenencias, incluyendo al perro que compartía con Yamila Reyna.

Por su parte, la actriz y animadora estaría evaluando su participación en la gala del Festival de Viña, evento al que ambos asistirían como pareja, pero cuya asistencia podría quedar en “stand by”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura.