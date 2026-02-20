Dino Gordillo es ratificado en el Festival de Comedia de CHV: revisa la parrilla completa

El comediante se presentará el 23 de febrero, en medio de la investigación por la denuncia surgida tras el Festival de la Naranja.

Este viernes, CHV confirmó la presencia de Dino Gordillo en la parrilla de humoristas que serán parte del nuevo Festival de la Comedia, cuya transmisión comenzará este sábado por la señal privada. El comediante estuvo durante esta semana en el centro de la polémica tras su participación en el Festival de la Naranja, en Villa Alegre.

Autoridades comunales lo acusan de haber besado a una menor de edad sobre el escenario, lo que derivó en la presentación de una denuncia en su contra. A raíz de la investigación en curso, otros festivales locales optaron por cancelar su participación. Sin embargo, el evento organizado por el canal de televisión decidió mantenerlo en su programación.

Gordillo se presentará el lunes 23 de febrero. Esa misma noche compartirán escenario Bodoque (Diddier Marín), Gaby del Río y Nico Pontigo.

Con Dino Gordillo confirmado: la parrilla completa del Festival de Comedia

El certamen arrancará el sábado 21 de febrero con las rutinas de Kurt Carrera y Claudio Moreno. A ellos se sumarán Pato Pimienta —quien también integrará la nueva temporada del Club de la Comedia, realizado también por CHV— y Joche Vidal.

El domingo 22, el espacio televisado competirá directamente con el inicio del Festival de Viña del Mar. En esa jornada, Bombo Fica abrirá los fuegos, seguido por Rodrigo Tolzen y, en el cierre, Rodrigo González.

Tras la presentación de Gordillo, el 23 de febrero, el festival hará una pausa y regresará el viernes 27 con las actuaciones de Atletas de la Risa, Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y el ex profesor Angelo Soul (Ángelo Castro).

El sábado 28 será el turno de Mauricio “Mauro” Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y la imitadora Rossy Rossy (Rocío Fernández). El evento concluirá el 1 de marzo con un especial del renovado elenco del Club de la Comedia, que incluirá a Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo “Gon” Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).