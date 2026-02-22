VIDEO – El momento en que José Antonio Neme irrumpió en medio del show de Gloria Estefan en Viña 2026

El animador de Mega saltó, cantó y bailó con la cantante durante su show en la primera noche del certamen.

Un inusual momento se vivió en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026 luego de que Gloria Estefan tuviera en el escenario a José Antonio Neme.

Ocurrió cuando la cantante hacía bailar a toda la Quinta Vergara con el tema Cuba Libre, el cual dedicó a su país en medio de la crisis que atraviesan por los bloqueos de parte de Estados Unidos.

Fue en medio del show que, para sorpresa de todos en el lugar y más aún para los televidentes, el conductor de Mega apareció en el escenario bailando, saltando y cantando de manera eufórica.

Mientras Neme disfrutaba este momento único, que solo duró unos minutos, puesto que es un declarado fanático de la cantante, Gloria Estefan continuaba interpretando el tema.

De hecho, el periodista incluso se puso más cómodo, sacándose la chaqueta, para bailar junto a la cubanoestadounidense, demostrando sus dotes en el escenario.

La aparición de José Antonio Neme en la Quinta Vergara ocurrió después de que Gloria Estefan se adjudicara la Gaviota de Plata, la primera del Festival de Viña 2026. El público, que no paró de bailar, no dudó en premiarla con un show que estuvo cargado de éxitos tras décadas sin presentarse en el certamen.