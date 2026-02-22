Considerado el principal evento musical de Chile, el certamen se desarrolla en la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 dará inicio este domingo a su edición número 65, marcando el comienzo de una nueva semana de espectáculos en la Ciudad Jardín.

La jornada inaugural contará con las presentaciones de Gloria Estefan, el comediante Stefan Kramer y el cantante italiano Matteo Bocelli.

El certamen, considerado el evento musical más relevante de Chile y uno de los principales de Sudamérica, se realiza en la Quinta Vergara y se extenderá entre el 22 y el 27 de febrero.

Durante la primera noche se presentarán seis canciones en competencia, correspondientes a las categorías folclórica e internacional, las que buscarán obtener las mejores evaluaciones del jurado.

El panel está integrado por Sigrid Alegría, Juan Manuel Astorga, Rodrigo González, Verónica Villarroel, Fátima Bosch, el propio Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y Milo J.

Primera noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este domingo 22 de febrero

La jornada inaugural se desarrollará este domingo 22 de febrero, entre las 21:30 horas y las 2:30 de la madrugada del lunes 23.

Gloria Estefan

Stefan Kramer (rutina de humor)

Matteo Bocelli

Cómo ver el Festival de Viña 2026

La transmisión televisiva estará a cargo de Mega en señal abierta. Asimismo, el evento podrá seguirse vía streaming a través de Mega GO y Disney+.