Esta es la programación por día del Festival de Viña 2026: abre Gloria Estefan y cierra Milo J

Este lunes 24 de noviembre se reveló la programación que tendrá cada noche del Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará en la Quinta Vergara desde el 22 al 27 de febrero del próximo año.
Lo anterior, luego de que el pasado viernes se dieran a conocer a los artistas musicales que animarán la próxima edición del certamen viñamarino.
Pet Shop Boys, Mon Laferte, Pablo Chill-E, Gloria Estefan, Ke Personajes, Paulo Londra, Juanes, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, Milo J, Yandel sinfónico, Matteo Bocelli y NMIXX, son parte de los cantantes y grupos musicales que se encargarán de encender la fiesta en la Quinta Vergara.
Respecto a los humoristas, de momento solo se ha revelado el nombre de Stefan Kramer, quien aún no tiene definido el día en que se presentará.
De esta forma, solo resta que se sepan quienes serán los otros cinco comediantes que desafiarán al Monstruo. Hay que tener en cuenta que uno de ellos, saldrá del programa de Mega, Coliseo.
La programación por día del Festival de Viña 2026
Domingo 22 de febrero
- Gloria Estefan
- Por confirmar
- Matteo Bocelli
Lunes 23 de febrero
- Pet Shop Boys
- Por confirmar
- Bomba Estéreo
Martes 24 de febrero
- Jesse & Joy
- Por confirmar
- NMIXX
Miércoles 25 de febrero
- Juanes
- Por confirmar
- Ke Personajes
Jueves 26 de febrero
- Mon Laferte
- Por confirmar
- Yandel Sinfónico
Viernes 27 de febrero
- Paulo Londra
- Por confirmar
- Pablo Chill-E
- Milo J
¿Cuándo empieza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026?
La preventa de entradas (Santander y Entel) para el Festival de Viña 2026 iniciará este miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas y se extenderá hasta el viernes 28 del mismo mes a las 11:00 horas.
En cuanto a la venta general, esta comenzará a las 11:30 horas del viernes 28 de noviembre a través del sistema PuntoTicket.