Esta es la programación por día del Festival de Viña 2026: abre Gloria Estefan y cierra Milo J

El Festival de Viña 2026 oficializó el line up por día que tendrá el certamen, donde aún resta conocer a los humoristas que desafiarán al Monstruo.

Este lunes 24 de noviembre se reveló la programación que tendrá cada noche del Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará en la Quinta Vergara desde el 22 al 27 de febrero del próximo año.

Lo anterior, luego de que el pasado viernes se dieran a conocer a los artistas musicales que animarán la próxima edición del certamen viñamarino.

Pet Shop Boys, Mon Laferte, Pablo Chill-E, Gloria Estefan, Ke Personajes, Paulo Londra, Juanes, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, Milo J, Yandel sinfónico, Matteo Bocelli y NMIXX, son parte de los cantantes y grupos musicales que se encargarán de encender la fiesta en la Quinta Vergara.

Respecto a los humoristas, de momento solo se ha revelado el nombre de Stefan Kramer, quien aún no tiene definido el día en que se presentará.

De esta forma, solo resta que se sepan quienes serán los otros cinco comediantes que desafiarán al Monstruo. Hay que tener en cuenta que uno de ellos, saldrá del programa de Mega, Coliseo.

La programación por día del Festival de Viña 2026

Domingo 22 de febrero

Gloria Estefan

Por confirmar

Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Por confirmar

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero

Jesse & Joy

Por confirmar

NMIXX

Miércoles 25 de febrero

Juanes

Por confirmar

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero

Mon Laferte

Por confirmar

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Por confirmar

Pablo Chill-E

Milo J

¿Cuándo empieza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026?

La preventa de entradas (Santander y Entel) para el Festival de Viña 2026 iniciará este miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas y se extenderá hasta el viernes 28 del mismo mes a las 11:00 horas.

En cuanto a la venta general, esta comenzará a las 11:30 horas del viernes 28 de noviembre a través del sistema PuntoTicket.