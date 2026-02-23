Cómo se diferenciará Esteban Düch de George Harris a horas de su show en Viña 2026

El comediante dijo que entre sus referentes nacionales están Luis Slimming, Fabrizio Copano, Edo Caroe, Bombo Fica y Coco Legrand.

En la víspera de su show en Viña 2026, el comediante venezolano Esteban Düch dialogó este lunes con la prensa acreditada en el Festival, oportunidad en la que abordó la participación de George Harris en la versión 2025 y resaltó las que serán las diferencias con su compatriota.

En la oportunidad, el humorista reconoció que antes de viajar a Chile ya había conocido el tipo de humor que les gusta a los habitantes del país.

“Veo humor chileno desde antes de venir a Chile. En Venezuela veía Comedy Central y me acuerdo de un capítulo especial que hubo con comediantes chilenos que fue muy bueno. Lo vi y ahí empecé a ver el humor de Chile”, relató.

En esa línea, mencionó a quienes considera como sus referentes nacionales, entre los cuales mencionó a Luis Slimming, Fabrizio Copano, Edo Caroe, Bombo Fica y Coco Legrand.

Respecto de la que será su primera vez sobre el escenario de la Ciudad Jardín, Esteban Düch planteó que su rutina “va a ser bastante universal. Va a ser afín a la gente que está en la Quinta Vergara, a la gente que está en su casa“, aseveró.

Sostuvo a la vez que debió cortar parte del show, ya que “nos pidieron que fuera cercano a una hora. Hubo muchos chistes que dije: bueno, vamos a cortar ciertas premisas (…) en pro de limpiar un poco la rutina, que no sea tan pasada para la punta”.

Cómo se diferenciará Esteban Düch de George Harris

En la oportunidad, Esteban Düch se refirió al show que presentó su compatriota George Harris el año pasado en el Festival de Viña, que fue abucheado por el público.

Luego de que en las redes sociales se aseverara que era él quien debió estar sobre el escenario, Düch dijo que si bien valora la figura de George Harris, no le gustó lo que ocurrió.

“Fue un trago agridulce porque, claro, veníamos de esto que pasó, que no fue agradable. (…) Me empezaron a ofrecer mucha validación, muy bonita. Una validación que decía oye pero, acá tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile“, complementó.

Luego detalló que “mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos, porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender”, concluyó.