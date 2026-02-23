Dos números internacionales que pisan por primera vez la Quinta Vergara y un comediante que intentará repetir su éxito ante el Monstruo protagonizan la jornada.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 vivirá este lunes 23 de febrero su segunda noche con una programación que combina pop británico, música latina y humor.

El certamen, que celebra su 65° edición, comenzará a las 21:30 horas y es transmitido en vivo por Mega y Mega 2, además de la plataforma Mega Go. Para el resto de Latinoamérica, el evento puede verse vía streaming a través de Disney+.

Segunda noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este lunes 23 de febrero

Los encargados de abrir la jornada serán los británicos Pet Shop Boys, quienes se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara. El dúo compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe llegará con su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, espectáculo que incluso obligó a la organización a realizar modificaciones estructurales en el escenario.

En su debut ante el Monstruo, la banda interpretará clásicos como Domino Dancing y Always on My Mind. Tras su paso por Viña, el dúo también se presentará el 27 de febrero en el Movistar Arena.

En el bloque de humor estará Rodrigo Villegas, quien se subirá por tercera vez al escenario viñamarino. El comediante, exintegrante de Morandé con Compañía, ya obtuvo Gaviota de Plata y de Oro en sus presentaciones de 2017 y 2023, y buscará repetir el éxito tras la tibia recepción que tuvo el humor en la noche inaugural.

El cierre estará a cargo del grupo colombiano Bomba Estéreo, que debutará en el festival. Liderados por Li Saumet, prometen encender al público con éxitos como Ojitos Lindos y To My Love, en un show que marca uno de los momentos más esperados de la jornada.