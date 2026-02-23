Kramer lo más visto y un alcance de casi cinco millones: el detalle a fondo del rating de la primera noche de Viña 2026

La jornada inaugural del certamen obtuvo la cifra más alta de un programa desde que se instauró el nuevo sistema de medición de audiencias.

Mega sacó cuentas alegres con el rating que obtuvo con la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, el cual alcanzó cifras que lo convirtieron en el programa más visto de la TV desde el cambio en el sistema de medición.

El certamen conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda triplicó a la competencia con un promedio de 1.572.594 personas por minuto y un alcance total de 4.650.640 personas.

El peak fue de 2.464.029 promedio, convirtiéndose también en la cifra más alta de un programa de televisión bajo el nuevo sistema de medición de audiencias.

Según cifras de Kantar Ibope Media, entre las 21:30 y las 03:53 horas, Chilevisión logró una media de 409.347 personas por minuto; Canal 13 alcanzó 198.579 y TVN con 121.748.

En cuanto a los datos obtenidos en las transmisiones digitales de la noche inaugural, el canal obtuvo un total de 60.476.571 visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Además, el React de Viña 2026 alcanzó el primer lugar de transmisiones en vivo de YouTube a nivel mundial, según la plataforma Playboard.

El desglose del rating en cada show de la primera noche de Viña 2026

Al ir al detalle del rating que logró cada uno de los shows que tuvo la primera noche de Viña 2026, la presentación de Gloria Estefan, entre las 22:15 y las 23:47 horas, promedió 1.919.385 personas por minuto, con un peak de 2.039.677.

La rutina de Stefan Kramer, entre las 00:29 y las 02:01 horas, tuvo un promedio de 2.135.079 personas por minuto. Además, obtuvo el peak máximo de la jornada con un promedio de 2.464.029 personas por minuto.

En el cierre de la Jornada, Mateo Bocelli se quedó con la atención de la audiencia incluso en la madrugada. El espectáculo del italiano promedió 631.492 personas por minuto con un peak de 766.101 a las 02:57 horas.