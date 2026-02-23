VIDEOS – El homenaje a los hermanos Piñera y las pifias a Boric que marcaron show de Kramer en Viña 2026

Mientras el fallecido ex mandatario fue ovacionado en la Quinta Vergara, el presidente fue pifiado por el público cuando el comediante lo imitó.

Stefan Kramer tuvo una criticada rutina en lo que fue la primera noche del Festival de Viña 2026, pero aún así logró llevarse las Gaviotas de Plata y de Oro en lo que fue su cuarta vez en la Quinta Vergara.

El show del comediante abordó su carrera y, además, tuvo espacio para referirse a diversas figuras políticas. Entre ellos el presidente Gabriel Boric y el fallecido ex mandatario Sebastián Piñera.

Este último fue mencionado en el comienzo del espectáculo, cuando repasó algunas de sus imitaciones más populares. Entre ellas también incluyó a Miguel Negro Piñera, quien falleció hace casi un año, a diferencia de su hermano, el que perdió la vida en un accidente en el Lago Ranco el 6 de febrero de 2024.

La mención a ambos desató una ovación por parte del público en la Quinta Vergara. Más aún luego de que Kramer destacara en Viña 2026, con un agradecimiento, que ambos le permitieran “burlarme de ellos por años”.

Una situación distinta fue lo que ocurrió cuando el imitador hizo lo propio con el presidente Gabriel Boric. Al abordarlo, las pifias en su contra no se hicieron esperar. Con su particular voz, señaló que “yo pensaba en ese tiempo que un psicólogo era como de perdedor, porque el tema de la salud mental no era tan importante ni valioso como lo es hasta el día de hoy“.

“Gracias por el apoyo, ya me va quedando poco, me van quedando tres, dos semanas. Estoy con el horario cambiado por la Violeta”, señaló Kramer al escuchar la desaprobación contra el mandatario.