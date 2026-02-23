“A George Harris lo bajaron por menos”: Stefan Kramer salió al paso con criticada rutina en Viña 2026

Pese a que el imitador logró llevarse las dos Gaviota y logró hacer reír a la Quinta Vergara, en redes sociales desaprobaron su rutina.

Stefan Kramer fue el encargado del humor en la primera noche del Festival de Viña 2026 con una rutina que, si bien logró hacer reír a la Quinta Vergara, en redes sociales lo desaprobaron completamente.

El destacado imitador llegó por cuarta vez al certamen con un show el cual comenzó recordando sus mejores imitaciones como Diana Bolocco e incluso, a los hermanos Piñera. “Un abrazo al cielo a Sebastián y Miguel, que me permitieron webiarlos por cuanto tiempo…“, dijo en ese momento.

A pesar de que el comediante contó con un repertorio que incluyó también a diversos cantantes como Shakira, Chayanne, Alejandro Sanz, Fito Páez, Bad Bunny entre otros; en plataformas como X recalcaron que sus shows anteriores en el certamen eran mucho mejores.

Hacia el final, Kramer sacó a relucir sus imitaciones políticas. Al imitar a Gabriel Boric desató una ola de pifias y, posteriormente, vinieron los candidatos presidenciales, donde el público se manifestó con cada uno de ellos.

Algunos de los comentarios de los usuarios aludió a George Harris, quien fue pifiado en la primera noche de Viña 2025. “Lo bajaron por menos“, escribió uno de ellos para ejemplificar que la rutina no estaba siendo bien evaluada.

Pese a los críticas que recibió en redes sociales, Stefan Kramer logró ser galardonado con las dos Gaviotas en el Festival de Viña 2026, sellando así su cuarto paso por el escenario más importante del país con algunas dificultades.