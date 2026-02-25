El controvertido análisis a show de NMIXX en Viña 2026: periodista acusó uso de playblack

Las palabras de Cecilia Gutiérrez encontraron rápida respuesta de los fans de NMIXX, quienes demostraron con una serie de registros que su actuación fue en vivo.

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 trajo consigo una de las presentaciones más icónicas que se recuerde en el último tiempo: el show de NMIXX y el tan esperado estreno del K-pop en la Quinta Vergara.

La actuación marcó el retorno de Haewon, Lily, Bae, Kyujin, Sullyoon y Jiwoo a nuestro país después de sus recordados recitales en febrero de 2025 en el Teatro Caupolicán, con un público que repletó las tribunas y las esperó hasta cerca de las 02:30 horas de la madrugada, cuando salieron al escenario.

En la Quinta Vergara, la agrupación coreana hizo gala de sus últimos éxitos y de sus clásicos más reconocidos, como Blue Valentine, O.O y Run For Roses, entre otros, además de entregar una sólida puesta en escena y haciendo gala de sus poderosas vocales, que han hecho que sean una de las girls band más respetadas de la cuarta generación del K-pop.

Sin embargo, el estreno de NMIXX no gustó a todos y tal fue el caso de la periodista Cecilia Gutiérrez de 24 Horas, que acusó a las chicas de haber usado playback, aseverando que “le resta un poquito la categoría y la importancia que tiene el festival, porque el festival es en vivo y eso es un requisito”.

Junto con ello, Gutiérrez apuntó que la presencia de este tipo de artistas, permite “que padres vayan a la Quinta Vergara a acompañar a sus hijos y a entender lo que les gusta y por qué esta música es tan representativa para ellos”.

Pero las palabras de la periodista encontraron rápida respuesta en los fans de NMIXX y del K-pop en general, quienes dejaron en claro que no hubo uso de playback, sino que se valieron de pistas de apoyo, dado que no contaban con su banda de acompañamiento, además de compartir una serie de registros donde queda demostrado que las seis chicas cantaron en vivo en la Quinta Vergara.