La trayectoria de Asskha Sumathra, la primera transformista en llegar al Festival de Viña

Conocida como la Reina del Café Concert, la comediante Asskha Sumathra se convertirá en la primera transformista en llegar al Festival de Viña, luego de que este miércoles se suba al escenario de la Quinta Vergara.

La humorista de 46 años llegó a la parrilla festivalera después de triunfar en el programa Coliseo, transmitido por las pantallas de Mega, donde se impuso a más de 60 candidatos.

Para hacerlo, basó sus rutinas en temas vinculados a la comunidad LGBTI+, a los que sumó relatos sobre su relación con su madre y su trayectoria en el mundo del transformismo.

La trayectoria de Asskha Sumathra antes del Festival de Viña 2026

De profesión técnico en enfermería, Óscar Guzmán, su nombre real tras el personaje, sostuvo que “no depende de mí que la gente cambie el estigma del transformismo y la homosexualidad“.

Si bien Asskha Sumathra inició su carrera como transformista hace más de 20 años, tras tomar parte en diversos concursos realizados en discos de la comunidad LGBTI+, su acercamiento a la comedia comenzó hace una década, cuando tomó parte en el reality Amigas y Rivales, grabado en la discoteca Fausto.

Al año siguiente participó en el webshow Reina del Café Concert, que se transmitió desde distintos bares y salas de espectáculos, donde comenzó a definir las líneas temáticas de su espectáculo.

En 2018, en tanto, se sumó al espectáculo circense El circo de la Botota y sus amigas, que encabezaba Botota Fox.

Este año, antes de participar en el programa Coliseo, de Mega, Asskha Sumathra se presentó en los Premios Todo Mejora de 2025.