El Monstruo aparece en Viña 2026: el reclamo del público por abrupto corte de rutina de Asskha Sumatra

Ante el asombro de la propia artista, los animadores anunciaron el término de su presentación para dar paso a la competencia internacional, provocando el enojo del público.

Por fin apareció. El Monstruo de la Quinta Vergara hizo su estreno en el Festival de Viña del Mar 2026 para expresar su molestia por el abrupto corte de la rutina de Asskha Sumatra, la comediante que con un humor basado en la improvisación sacó carcajadas en las tribunas.

La ganadora de Coliseo Romano y primera confirmada para el certamen, con más de 20 años de trayectoria dentro del circuito LGBTIQ+ y del transformismo, se ganó rápidamente el cariño de la gente al apelar a una gran diversidad de temas y relatos.

Así, era cosa de minutos que Asskha Sumatra lograra su consagración de la mano de las Gaviotas de Plata y de Oro, lo que finalmente consiguió, llevándose una ovación.

Sin embargo, cuando parecía que la humorista continuaría con su rutina, como pasó con sus colegas en las noches anteriores, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler le entregaron los premios y anunciaron el término de su presentación, ante el asombro de la propia artista, quien esperaba su bis.

Esto provocó el enojo del público y la aparición del Monstruo de la Quinta Vergara, que cuestionó el actuar de Araneda y Doggenweiler, quienes ya habían criticados su forma de cerrar el show de NMIXX, por lo que se escucharon pifias pidiendo la vuelta de Asskha Sumatra, lo que no ocurrió.

El reclamo del respetable se extendió por largos minutos, afectando el desarrollo de la competencia internacional, con unos Karen Doggenweiler y Fernando Godoy, quien actuó de coanimador, visiblemente incómodos.