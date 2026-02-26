Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Entretención

Con Mon Laferte en la Quinta: Juanes protagoniza la noche “más chilena” de Viña 2026

El cantante colombiano apeló a sus grandes éxitos, a la artista chilena y un cover de Loca de Chico Trujillo para conquistar al Monstruo.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Juanes protagonizó en la Quinta Vergara la noche “más chilena” del Festival de Viña del Mar 2026, al invitar al escenario a Mon Laferte y hacer un cover de Chico Trujillo.

El artista colombiano partió su presentación con Me Enamora, uno de sus temas más reconocidos, y luego continuó con La Paga y Nada valgo sin tu amor, entre otros hits, demostrando que el cantautor es uno de los grandes referentes de la música latinoamericana.

Esto quedó ratificado con Fotografías, su canción a dúo con Nelly Furtado, pero en esta ocasión contó con la colaboración de Mon Laferte, una de sus grandes amigas en el circuito y que dirá presente en Viña 2026 este jueves.

Juanes bajó hasta la platea para interpretar Para tu amor y posteriormente pasó a La Camisa Negra, otro clásico de su repertorio.

Luego hizo un nuevo guiño a nuestro país con su versión de Loca, compuesta por Aldo Macha Asenjo, de Chico Trujillo, Bloque Depresivo y La Floripondio, con lo cual terminó por conquistar al Monstruo, que lo premió con las gaviotas de plata y oro.

Notas relacionadas