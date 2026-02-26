Con Mon Laferte en la Quinta: Juanes protagoniza la noche “más chilena” de Viña 2026

Juanes protagonizó en la Quinta Vergara la noche “más chilena” del Festival de Viña del Mar 2026, al invitar al escenario a Mon Laferte y hacer un cover de Chico Trujillo.
El artista colombiano partió su presentación con Me Enamora, uno de sus temas más reconocidos, y luego continuó con La Paga y Nada valgo sin tu amor, entre otros hits, demostrando que el cantautor es uno de los grandes referentes de la música latinoamericana.
Esto quedó ratificado con Fotografías, su canción a dúo con Nelly Furtado, pero en esta ocasión contó con la colaboración de Mon Laferte, una de sus grandes amigas en el circuito y que dirá presente en Viña 2026 este jueves.
Juanes bajó hasta la platea para interpretar Para tu amor y posteriormente pasó a La Camisa Negra, otro clásico de su repertorio.
Luego hizo un nuevo guiño a nuestro país con su versión de Loca, compuesta por Aldo Macha Asenjo, de Chico Trujillo, Bloque Depresivo y La Floripondio, con lo cual terminó por conquistar al Monstruo, que lo premió con las gaviotas de plata y oro.